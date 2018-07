Scheggino, da domani al via il Centro estivo “Estate insieme”

Prenderanno il via domani, mercoledì 4 luglio, a Scheggino, le attività del Centro estivo “Estate insieme” promosso dalla cooperativa sociale L’Incontro con il patrocinio del Comune e della zona sociale 6 Valnerina. Le attività, che si terranno dal lunedì al venerdì, dal 4 luglio al 10 agosto (ore 8.15 – 13.15), nei locali della scuola dell’infanzia di Scheggino, sono rivolte ai bambini dai 3 agli 11 anni. Numerose le attività proposte: laboratori creativi, baby dance, caccia al tesoro, attività ludiche, giochi sportivi come piscina, tennis presso il club 2 Valli, rafting al centro Pangea ed attività all’Activo Park, ma anche aiuto compiti ed altro. Le attività sono aperte anche ai non residenti, sono previsti sconti per il secondo figlio.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile chiamare il Comune di Scheggino al numero 0743.613232 oppure la cooperativa L’Incontro al 335.7783607.

