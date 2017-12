A Scheggino arriva la connessione ad Internet ultraveloce

Attivato il servizio banda larga di Tim | Sindaco Agabiti: “Per noi è un servizio importante che si inserisce nel percorso di rilancio dell’economia del territorio”

La connessione ultraveloce ad Internet è disponibile finalmente anche nel territorio comunale di Scheggino. È stato infatti attivato in questi giorni il servizio banda larga di Tim, di grande importanza in un territorio come quello della Valnerina alle prese da sempre con problemi infrastrutturali.

Le carenze relative ad una rete dati adeguata rispetto agli attuali standard di navigazione Internet sono apparse in particolar modo evidenti durante la gestione dell’emergenza dovuta alla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016. Il territorio del Comune di Scheggino finora era coperto esclusivamente da un servizio GSM fornito dall’azienda Tim, con limitata capacità di trasmissione dati.

A seguito del terremoto, grazie all’impegno ed alla disponibilità dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paola Agabiti, in stretta collaborazione con Tim, particolarmente attenta e sensibile ai problemi del territorio, sono state intraprese tutte le attività necessarie per ovviare alla situazione. Sono stati quindi avviati i lavori sulle infrastrutture di trasmissione, con la predisposizione e l’allaccio delle linee in fibra ottica nel territorio del comune di Scheggino che hanno permesso l’attivazione della banda larga per la navigazione con telefonia mobile. In questo modo anche la popolazione locale e le numerose persone che visitano la perla della Valnerina potranno usufruire di performance di rete adeguate alla corretta fruizione dei più moderni servizi dati, oltre ad una copertura telefonica di maggior livello.

“Per noi è un servizio importante che si inserisce nel percorso di rilancio dell’economia del territorio dopo il difficile periodo che ci stiamo lasciando alle spalle” commenta il sindaco di Scheggino, Paola Agabiti.

