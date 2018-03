Sarabanda è la nuova formula del divertimento al Bar La Vittoria in Corso Cavour a Foligno

Il Bar Caffè La Vittoria in Corso Cavour a Foligno propone “SARABANDA” la serata più frizzante e divertente del giovedì sera nella città della quintana con una coppia d’assi in console degna di una locale da ballo di alto rango. Il dj Augusto Bartolini e la vocalist Nikita infatti calcano già da tempo con grande e reiterato successo i palcoscenici più prestigiosi dell’entertaiment regionale e la proprietaria del locale, per tutti “la zia Pina”, ha voluto solo il meglio per sè, per il suo bar e per i suoi ospiti.

Ospiti che vanno aumentando sempre di più con il trascorrere delle serate perchè quando la situazione è divertente il passaparola corre veloce e i ragazzi di Foligno e dintorni , ma anche di Spoleto e di Assisi, accorrono numerosi ad affollare il locale.

La formula del divertimento di Sarabanda è semplicissima: una console d’eccezione, un aperi-cena gustosissimo seguito da una serata dance all’insegna dell’happy music.

La serata del giovedì non è che il fiore all’occhiello dell’offerta che Il Bar La Vittoria propone ai sui clienti: un servizio bar di assoluto livello, le leccornie partenopee delle Premiata Pasticceria Poppella, la selezione dei migliori vini e liquori, la fornitissima tabaccheria, la recivitoria, la sala riservata, il punto vendita ufficiale IQOS STORE (sigarette elettroniche della Philips Morris) ed il qualificato personale fanno del Bar La Vittoria un punto di riferimento in Corso Cavour a Foligno per moltissime persone a tutte le ore del giorno e della notte.

Sempre aggiornatissima la pagina fecebook del locale dove è possibile trovare le informazioni sulle novità in vista e le photogallery delle serate

