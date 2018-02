San Valentino alla Cantina Barbanera e venerdi le leggende italiane del rock

Un settimana speciale quella degli eventi alla Cantina Barbanera che si apre ufficialmente questa sera con il San Valentino da festeggiare in coppia o in gruppo per poi lasciarsi andare al Karaoke di Schiky Valentine’s edition.

Mentre venerdi sul palco del Ristorante Pizzeria Rummeria di Spoleto saliranno i 5×5 per una cena concerto che darà spazio al sound delle leggende italiane del rock. Immancabili dunque le parole in musica di Vasco Rossi, Litfiba, Nomadi, Ligabue, Zucchero.

Sabato tornerà l’amatissima Jam dell’Amore. Menù sempre alla Carta. Per Info e Prenotazioni: 348.3245079 (Mirko)

