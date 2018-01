San Ponziano, il programma delle celebrazioni e le modifiche alla viabilità

Domenica 14 gennaio sono previste in città le Celebrazioni per San Ponziano, il Santo Patrono di Spoleto. Il programma delle cerimonie inizia alle ore 11,30 con la Santa Messa Pontificale in Cattedrale; alle ore 16,30, terminati i vespri pontificali alla Cattedrale, partenza della processione che accompagnerà le spoglie del Santo Patrono alla chiesa di San Ponziano; alle ore 18 nel piazzale antistante la chiesa di San Ponziano, prima dello svolgimento della funzione religiosa, sarà celebrata una benedizione diretta: al popolo, agli stendardi ed ai cavalli.

Per lo svolgimento delle celebrazioni sono previste le seguenti variazioni della disciplina del traffico: Divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito veicolare in via Cacciatori delle Alpi dalle 12 alle 20. I veicoli in transito su via Micheli potranno percorrere un breve tratto di via Cacciatori delle Alpi verso via Flaminia.

In via Duomo divieto di sosta con l’obbligo della rimozione ore 09 alle ore 18. Divieto di sosta negli stessi orari anche in piazza della Signoria e piazza Pianciani. Divieto di sosta con obbligo della rimozione dalle ore 09 alle ore 13 in piazza Mentana e via Filitteria. Il divieto di sosta, dalle ore 14 alle ore 18 interesserà anche le seguenti vie e piazze: piazza Mentana, via Tobagi, via Filitteria, largo Gigli, via Belli, via Cavallotti, via Vaita S. Andrea, via Pierleone, piazza San Domeico (tratto stradale), via Cecili, largo Fratti, via Ponzianina, nel tratto compresso fra largo Fratti e via delle Lettere, via delle Lettere, via Basilica San Salvatore compreso il tratto che conduce alla chiesa di San Ponziano, ed il piazzale antistante la chiesa. Interdizione momentanea del transito veicolare lungo il percorso: via Ponzianina, largo Fratti, via Cecili, via Pierleone, piazza San Domenico (tratto stradale), via Vaita Sant’Andrea, largo B. Gigli, via Belli, via Cavallotti, piazza Mentana, via Tobagi, dalle ore 15,30 circa, per consentire il passaggio dei cavalli, scortati dalla Polizia Municipale, da via Cacciatori delle Alpi a via Tobagi. Infine è prevista l’interdizione progressiva del transito veicolare, per il tempo strettamente necessario al passaggio della processione, con inizio previsto dalle ore 16,30 lungo il percorso interessato dal corteo religioso : piazza Duomo, via Duomo, via Filitteria, largo Gigli Via Vaita Sant’Andrea, piazza San Domenico (tratto stradale), via Pierleone, via Cecili, largo Fratti, via Ponzianina nel tratto compreso fra largo Fratti e via delle Lettere, via delle Lettere, via della Basilica nel tratto che da via delle Lettere conduce alla chiesa di San Ponziano, con chiusura del traffico da piazza Garibaldi, e deviazioni su percorsi alternativi.

Dalle ore 15 e fino al termine della manifestazione religiosa, il trasporto pubblico verrà garantito lungo la circonvallazione esterna, via Filosofi, via Martiri della Resistenza, via Matteotti. I titolari di abbonamento per la sosta residenti o domiciliati nelle aree interdette alla sosta, potranno parcheggiare in tutte le aree di sosta del centro storico indipendentemente dai settori di sosta indicati negli abbonamenti.

