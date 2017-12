A San Giustino Capodanno in Piazza della Stazione

Fervono i preparativi, a San Giustino, per la grande festa di Capodanno che si terrà nel piazzale della Stazione: ospite l’Orchestra Spettacolo L’Alternativa. E’ la prima volta che l’evento avrà luogo in questa suggestiva location, oramai quasi completamente recuperata grazie all’associazione “Lupi & Bufali” e alla Croce Bianca, in sinergia con l’amministrazione comunale.

Una festa ad ingresso gratuito che dovrà essere all’insegna del divertimento, oltre a coinvolgere il pubblico di tutte l’età: gli organizzatori hanno già presentato agli uffici competenti tutta la documentazione in tema di sicurezza proprio per garantire uno svolgimento con zero problematiche.

“Siamo felici di poter ospitare anche a San Giustino la festa di Capodanno – ha commentato l’assessore Elisa Mancini – che si preannuncia all’insegna del sano divertimento e dello stare insieme. Dobbiamo dire grazie a Lupi & Bufali e Croce Bianca che oltre ai lavori di sistemazione dei locali della Stazione si stanno impegnando al massimo per organizzare al meglio questa grande festa. Sarà anche un’occasione per brindare insieme al nuovo anno con tutta la comunità”.

La Festa di Capodanno inizierà alle ore 21.30

