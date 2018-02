San Francesco festa nazionale: Assisi bussa al Governo per il riconoscimento

L’impegno del sindaco Proietti, che spera di coinvolgere i Frati e anche i rappresentanti delle altre religioni

Dare una sferzata al turismo e lustro al nome di Assisi: questo il duplice obiettivo per cui la città di Assisi vorrebbe far tornare il quattro ottobre, festa di San Francesco di Assisi, un giorno di festa nazionale, con riduzioni degli orari di lavoro e un giorno di vacanza nelle scuole. Ad anticiparlo è stato il sindaco di Assisi Stefania Proietti, interpellata dai cittadini nel corso di un botta e risposta con i cittadini al Circolo del Subasio diretto dall’avvocato Gino Costanzi.

Oggi il 4 ottobre, “giorno dei Santi Patroni speciali d’Italia San Francesco d’Assisi e Santa Caterina da Siena”, è “solo” una solennità civile, ma l’obiettivo è di fare della festività assisana una ricorrenza nazionale e giornata “rossa”. “Lo scorso 4 ottobre ne ho parlato con i frati di San Francesco e con il premier Paolo Gentiloni, che ha tenuto il discorso alla Nazione in occasione di San Francesco – ha detto la prima cittadina – e ho trovato una disponibilità di massima. Bisognerà vedere quale governo ci sarà dopo il 4 marzo, ma oltre a quella dei frati e del Governo siamo sicuri ci potrebbe essere anche la disponibilità delle altre religioni, vista la giornata di preghiera del 1986 e il fatto che il 4 ottobre, giorno di San Francesco, è stato indicato, dal Parlamento nel 2005, quale ‘solennità civile e giornata per la pace, per la fraternità e il dialogo fra le religioni”.

Oltre a un profondo significato religioso, il quattro ottobre festa nazionale farebbe bene anche al turismo: non solo “inciterebbe” le Regioni (che ad oggi ogni anno offrono l’olio che arde sulla Lampada) a partecipare in maniera più corposa (di solito le regioni del Nord portano poca gente, al contrario di quelle del Sud dove la partecipazione è più sentita: “Quest’anno tocca alla Campania – ha detto ancora Proietti – e siamo sicuri che la partecipazione sarà attiva”), ma attirerebbe anche quel turismo religioso (da tutta Italia) che è uno dei motori di Assisi anche grazie proprio alla figura di San Francesco.

Stampa