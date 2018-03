Salva un cane dal fiume Topino, ritrovata la padrona | Ecco il video

Ci sono alcune belle storie che meritano di essere raccontate, e portate, nel vero senso della parola ‘agli onori della cronaca’. Quella che vogliamo raccontavi oggi è l’impresa di un ‘semplice cittadino’ che ha vinto sicuramente sul campo il titolo di ‘eroe per un giorno’.

Lui si chiama Francesco Angeli e questa mattina, mentre era a passeggio lungo le rive del fiume Topino ha tirato su dal fiume un pitbull spaventato e stremato, scappato all’altezza del ponte San Magno, in compagnia di un altro ‘amico a quattro zampe’. La sua piccola grande impresa è stata ripresa da uno smartphone e il breve video è stato caricato sui social, riscuotendo in poco tempo un clamoroso successo.

E la storia è pure una di quelle a lieto fine, con i due cani presi in consegna dalla Polizia Veterinaria per essere riconsegnati all’affetto ed alle cure dei propri padroni. Con tanto di ringraziamento pubblico…ovviamente tramite social!

Un cittadino esemplare, un grande gesto d’amore per gli animali, un post finalmente utile, e capace di toccare anima e cuore a dimostrazione che non sempre i social servono per sparare banalità e scemenze varie.

Ovviamente, a Francesco Angeli anche i complimenti della redazione folignate di Tuttoggi.info

Questo il video del salvataggio

