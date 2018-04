S. Martino in Campo, spaccata al bar | Polizia arresta due persone

Ieri notte, poco dopo le 2 del mattino, i poliziotti della Volante sono intervenuti a seguito di una spaccata in un bar di S. Martino in Campo.

Dagli accertamenti effettuati, anche attraverso il sistema di videosorveglianza, verso le 1,45 due soggetti avevano infranto con un blocco di cemento la vetrina del locale ed asportato il dispositivo cambiamonete che, secondo i primi accertamenti, conteneva circa 1.600 euro tra monete e banconote in tagli da 10, 20 e 50.

Seguendo le tracce dei sospetti responsabili, allontanatisi a bordo di un furgone, gli agenti hanno rintracciato il mezzo poco dopo, nella zona di Porta Pesa.

Il veicolo era preceduto da una vettura che, alla vista della pattuglia, si è dato alla fuga riuscendo a dileguarsi.

A bordo del furgone gli agenti hanno identificato due soggetti, entrambi rumeni classe ’88 e ’93. Dai controlli sui nominativi, il 30enne risultava gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio (arrestato per furto tre volte dal 2006 al 2008 e denunciato per ricettazione) resistenza, possesso di coltello e minacce.

Dopo la perquisizione dei due e del mezzo sono saltati fuori 489 monete da due euro per un valore di 978 euro. Il trentenne, invece, aveva con sé la somma di 810 euro in tagli diversi e di cui non ha saputo dare spiegazione per la provenienza.

Accompagnati in Questura ed identificati, i due sono stati arrestati per furto aggravato e, su disposizione dell’A.G., trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

