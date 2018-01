Ruba 4 flaconi di metadone dal Sert, denunciato 42enne

L’uomo aveva compiuto il furto il giorno di Capodanno

I carabinieri di Orvieto, in collaborazione con il personale del locale Commissariato di Polizia, hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato e detenzione di sostanze stupefacenti un 42enne del posto.

Nel garage dell’abitazione dell’uomo, già pregiudicato analoghi reati, erano nascosti, dietro vari scatoloni, 4 flaconi di metadone da un litro ciascuno, che lo stesso aveva rubato il giorno di Capodanno dal locale Sert.

I militari hanno sequestrato la refurtiva.

Stampa