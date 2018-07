Rotaract Terni, Edoardo Albert nuovo presidente

Nella giornata di ieri è avvenuto il passaggio delle consegne tra il presidente uscente del Rotaract, David Biscaroni, ed il nuovo Presidente Edoardo Albert. Ieri invece ad Assisi si è svolta presso l’Hotel Cenacolo la prima Assemblea Distrettuale di questo anno 2018/2019.

Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Perugia, avvicinatosi al mondo Rotaract nel 2015, nell’anno in cui ha vissuto e studiato a Barcellona, partecipando al programma Erasmus: “È un grande orgoglio ed un grande onore rappresentare e guidare il Club della mia città. Un Club storico e radicato nel territorio – sottolinea il neopresidente – Una grande responsabilità ed una preziosa emozione. Il Rotaract è un’associazione che abbraccia ragazze e ragazzi dai 18 anni ai 30. Rotaract per me significa mettersi al servizio di coloro ai quali la vita non ha riservato particolari motivi per gioire. Storico ormai il nostro Service per l’associazione “I Pagliacci” di Alessandro Rossi. Significa quindi altruismo, servizio, “Service” appunto. Significa anche prendersi cura dell’ecosistema, dell’ambiente e degli animali. Ma anche valorizzare la cultura ed il patrimonio artistico che, nello specifico, è presente nel nostro territorio, nella nostra provincia”.

Novità e ampliamento del direttivo – “Eredito un club sano – aggiunge Albert – composto da persone con valori profondi. Amici prima ancora che soci davvero validi. Perché il Rotaract è amicizia, è condivisione non solo durante gli eventi rotaractiani ma anche nella vita di tutti i giorni. Il Rotaract è una importante palestra di vita e mio auspicio è che più persone possibili, se mosse dagli stessi valori, possano avvicinarsi a questa realtà. Proprio perché il Club è sano ho deciso di ampliare il direttivo. Per quest’anno ho introdotto una novità, conferendo ulteriori cariche, oltre a quelle tradizionali, altre, sui generis. Ognuno dei soci avrà un proprio compito specifico all’interno del Club”.

“Grazie agli ultimi due predecessori, Arianna Bianchi e David Biscaroni – conclude Albert – per il loro prezioso lavoro. Grazie alla mia famiglia, mia madre, mio padre, mio fratello, per avermi insegnato, mai imponendomi e sempre e solo consigliandomi, i valori giusti. L’educazione, l’onestà, il rispetto, vero solo se reciproco. Per avermi consigliato di avvicinarmi al mondo Rotaract e per avermi insegnato il valore più prezioso di tutto, il valore della libertà”.

Direttivo: Presidente, Edoardo Albert. Segretari: Alessandra Bianchi Eleonora Fociani. Prefetti: Giulia Minestrini Lorenzo Petronio Giulio Tombesi. Tesorieri: Sabrina Spanò. Vice Presidenti: Barbara Di Giacinto Francesco Miconi. Responsabili Commissioni: Service sport, organizzazione tornei: Riccardo Mafrici Edoardo Moracci Service riguardanti la salute/conferenze su primo soccorso: Beatrice Belli Francesco Miconi Service “End Polio Now”: Valeria Crocione Giulio Tombesi Rapporto/comunicazione con gli aspiranti: Arianna Bianchi Veronica Celi Past President: David Biscaroni Delegato Zona Umbria – Distretto 2090: Arianna Bianchi

