Risorse comunitarie per la ricostruzione post terremoto, se ne parla a Perugia

Fondi europei per far ripartire i territori colpiti dal terremoto e per far crescere le imprese del terziario: su questi due filoni si articola “Dare Forma ai Fondi”, l’evento che Confcommercio Umbria porta domani 28 giugno a Perugia, nella Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni, con un ricco e autorevole panel di relatori ed interventi. I lavori inizieranno alle ore 9:30 e sono previste due sessioni. La mattina sarà dedicata ai fondi europei per la ricostruzione delle zone terremotate.

Nel pomeriggio si parlerà di come accedere ai fondi comunitari diretti, in particolare per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi, con uno sguardo anche sul Quadro Finanziario Pluriennale 2021 – 2027.

Apriranno l’incontro il presidente di Confcommercio Umbria Giorgio Mencaroni e il direttore generale di Confcommercio Francesco Rivolta, con Rodolfo Giampieri, Presidente Unione Regionale Confcommercio Marche, Celso Cioni, Direttore Unione Regionale Confcommercio Abruzzo, e Leonardo Tosti, Presidente Confcommercio Lazio Nord.

Alberto Marchiori, incaricato Confcommercio per le politiche dell’Unione Europea, coordinerà la tavola rotonda alla quale prenderà parte la presidente della Giunta regionale Catiuscia Marini, Gino Traversini, presidente II Commissione consiliare permanente Regione Marche, Nicola Zingaretti, presidente Regione Lazio, Giovanni Squitieri, Capo Segreteria Tecnica Commissario di Governo alla Ricostruzione, Beatrice Covassi, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Vito Santarsiero, Membro del Comitato europeo delle Regioni, Presidente del Consiglio della Regione Basilicata, Mauro Cappello, docente ed esperto di Fondi Europei.

