Riorganizzazione Todi, consiglio monotematico ma niente spazio per i sindacati

Tiene banco la riorganizzazione della macchina comunale a Todi, finita alle cronache nazionali per il caso della bibliotecaria spostata. E ieri, per fare chiarezza, si è tenuto un consiglio comunale monotematico.

“La discussione – spiega il gruppo consiliare del Pd in una nota – è stata schietta e la Maggioranza si è trovata in grande difficoltà in più di un’occasione! Alle nostre domande, piuttosto incalzanti, riguardo i criteri che stanno determinando l’avvicendamento di 22 lavoratori dell’Ente, non ci è stata offerta nessuna risposta definitiva! Nel dibattimento in aula è emerso chiaramente come nelle azioni e decisioni dell’Amministrazione in generale (come in questo preciso argomento) sono completamente ignorati i basilari principi di efficacia, efficienza, funzionalità ed economicità di gestione.

Interi servizi rischiano concretamente di entrare in grande difficoltà; alcuni di essi riconosciuti da sempre come eccellenze del nostro Comune, rischiano addirittura di essere smantellati. Tali scelte incideranno negativamente, sia sulla qualità che sulle tempistiche, dei servizi a disposizione dei cittadini di Todi. Durante la discussione in Consiglio Comunale la chiusura della Maggioranza a rivedere gli eventuali spostamenti nella pianta organica, è stata totale.

Vista l’importanza dell’argomento, come Consiglieri di Minoranza, abbiamo ritenuto importante invitare i Sindacati della Funzione Pubblica al dibattito in Consiglio. Alla richiesta di accogliere i loro interventi, a Consiglio Comunale sospeso, la Maggioranza ha evidentemente ritenuto superfluo ascoltare le loro voci e ha così negato loro la parola.

Todi da un anno a questa parte non fa altro che collezionare brutte figure. Il Sindaco Ruggiano è palesemente sotto “ricatto” delle forze politiche che stanno sostenendo la sua Giunta e riguardo questa vicenda pesano enormemente i diktat della Lega e di Todi per la Famiglia. Chi governa Todi non ha nessun progetto per la città, è solo un cartello elettorale che non sta producendo nulla di buono… Abbiamo un Sindaco “preso per la giacchetta” e strattonato da una parte e dall’altra, protagonista di un’ azione governativa non degna, poco chiara e mai trasparente. E’ possibile che su una vicenda come questa, che ha visto il mobilitarsi di associazioni, sindacati, forze politiche, parlamentari, testate giornalistiche locali e nazionali, singoli cittadini di tutta l’Umbria e non solo… non ci sia una risposta che giustifichi certe scelte?! Si può ancora tollerare la doppiezza di questo Sindaco e dei suoi Amministratori che fanno delle dichiarazioni sulla stampa che non corrispondono a ciò che è scritto negli atti ufficiali?! Crediamo proprio di no! Sugli spostamenti del personale si sta scrivendo un’altra pagina oscura!”

Al gruppo di minoranza si aggiunge la nota del segretario della Cgil Fp Fabrizio Fratini: “La vicenda relativa alla riorganizzazione della macchina comunale adottata dalla giunta comunale di Todi a seguito delle prese di posizione delle organizzazioni sindacali di categoria che hanno recentemente sottoscritto il nuovo CCNL (la fp cgil piu volte negli ultimi tempi) ha assunto una rilevanza nazionale.

Come Fp-Cgil abbiamo posto critiche sul metodo, e sul merito delle decisioni assunte, consapevoli che i processi relativi all’organizzazione del lavoro e alle conseguenze prodotte sono rientrate dopo la stagione brunettiana nell’alveo del confronto sindacale, e che il livello qualitativo e quantitativo dei servizi pubblici erogati è un fattore di benessere e di coesione sociale di una comunità.

Inoltre, alcune scelte appaiono chiaramente punitive rispetto alla manifestazione di idee e opinioni (vedi vicenda della lavoratrice della biblioteca spostata ad altro incarico) e per questo ancora piu gravi.

Come Fp-Cgil dell’Umbria eravamo presenti ai lavori del consiglio comunale monotematico convocato ieri e disponibili ad intervenire nel caso della sospensione dei lavori proposta dalla minoranza e respinta dalla maggioranza, per dare modo di fare illustrare a tutti i consiglieri, ai cittadini presenti, la posizione del sindacato regionale, e avremmo spiegato il ruolo del sindacato territoriale, e quello della rappresentanza sindacale unitaria recentemente eletta in occasione del rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie in tutto il territorio nazionale, e le ragioni della nostra protesta.

Non ci fermeremo per questo e proporremo alle altre organizzazioni sindacali un’assemblea delle lavoratrici e lavoratori del comune per decidere insieme come continuare la vertenza, ,mettendo sempre al centro il ruolo e la dignità del lavoro, di tutte le lavoratricie i lavoratori del comune di Todi, le nuove e crescenti esigenze dei cittadini tuderti”.

