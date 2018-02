I ringraziamenti della Coop. Nido d’Ape per il 190° Carnevale Spoletino

La Coop. Nido d’Ape, ente gestore del Centro Integrato per l’Infanzia di Morgnano (asilo nido, scuola dell’infanzia, campus estivi) ringrazia per la partecipazione alle sfilate del 190° Carnevale Spoletino tutte le famiglie intervenute, che hanno animato il carro con i loro stupendi costumi e con il loro travolgente entusiasmo.

Un doveroso ringraziamento per la collaborazione anche agli sponsor: Orfei Marmi, Pizzeria Tre Valli, Azienda Agricola Tartufigena De Marchi Cristian, F.Lli Murasecco Imp. Edile Stradale, Cinzia 018 Abbigliamento.

Per la costruzione del carro un grazie speciale a Cristian De Marchi, Gianmarco Prifili, Paolo Bernardi, Riccardo Tiberi, e Giuseppe Chiacchiarini, per la musica Luca Starpi e per l’animazione Wanda Maneri, che hanno collaborato tutti gratuitamente per il buon esito dell’iniziativa.

Il ringraziamento finale va agli organizzatori del Carnevale Spoletino, che con impegno e passione tengono alto il nome di una manifestazione storica, importante e prestigiosa, ma soprattutto rivolta al bene più grande che una società possa esprimere: i propri figli!

