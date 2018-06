Rifiuti elettrici, premiati i Comuni terremotati più virtuosi

Ecodom, il principale Consorzio operante in Italia nella gestione dei RAEE, ha premiato i 4 comuni terremotati più virtuosi nella raccolta di questa tipologia di rifiuti (Comunanza, Montorio al Vomano, Cerreto di Spoleto e Rieti) per valorizzare l’impegno per l’ambiente dimostrato da queste amministrazioni anche in una condizione critica come quella generata dal sisma.

Ecodom, concentrando la propria indagine sulle zone terremotate, ha misurato le percentuali di crescita nella raccolta dei RAEE registrate tra il 2015 e il 2017 in 140 comuni e ha premiato il Comune migliore in ognuna delle regioni interessate dal “cratere” del sisma: Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio. La premiazione si è svolta in occasione della 25° edizione di “Comuni Ricicloni” (Roma, 27 giugno 2018), l’iniziativa di Legambiente che valorizza i migliori Comuni italiani in tema di rifiuti e tutela dell’ambiente.

“In questa edizione di “Comuni Ricicloni”– dichiara Giorgio Arienti, Direttore Generale di Ecodom, intervenuto nella prima giornata dell’EcoForum di Legambiente – abbiamo voluto offrire il nostro contributo valorizzando le amministrazioni locali che, pur in una situazione di estrema difficoltà come il tragico terromoto del 2016, sono riuscite a continuare ad occuparsi della raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici, migliorando addirittura i propri risultati.”

La premiazione

Comunanza, in provincia di Ascoli Piceno, è il comune più virtuoso tra quelli marchigiani: ha infatti raccolto 8.600 kg di RAEE nel 2017, oltre il doppio della quantità registrata nel 2015 (+164%). Per quanto riguarda la regione Abruzzo, Ecodom ha premiato Montorio al Vomano (Teramo) che ha raccolto 17.400 kg di RAEE nel 2017, con un incremento del 64% rispetto al 2015, mentre per l’Umbria Cerreto di Spoleto (Perugia), che con 2.980 kg di rifiuti RAEE raccolti nel 2017 ha registrato l’incremento maggiore nella regione rispetto all’anno prima del terremoto (+25%). Infine, il comune della regione Lazio più virtuoso è Rieti: 88.230 kg di rifiuti RAEE raccolti nel 2017, con una variazione del +8% rispetto al 2015.

Ecodom è un consorzio privato e senza fini di lucro, costituito dai principali Produttori di grandi elettrodomestici, cappe e scalda-acqua operanti nel mercato italiano, per gestire i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). Con una quota di mercato prossima al 50 % nel Raggruppamento R1 (frigoriferi e condizionatori) e al 65 % nel Raggruppamento R2 (lavatrici, lavastoviglie, forni, cucine, cappe e scalda-acqua) Ecodom è il più importante tra i 15 Sistemi Collettivi per quantità di RAEE gestiti: nel 2017 ha trattato oltre 105.000 tonnellate di rifiuti elettrici ed elettronici, pari al 35,5 % del totale nazionale.

