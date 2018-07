Ricercata per una violenta rapina ad anziano nel Lazio, arrestata a Narni Scalo

Oggetto di un’ordinanza di custodia cautelare per rapina aggravata e lesioni, è stata fermata ed arrestata a Narni Scalo dai carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Amelia. A cadere nella rete dei militari dell’Arma una 49enne rom proveniente dal campo romano di Villa Bonelli.

La donna è stata controllata nell’ambito dei molteplici servizi perlustrativi messi in atto dai carabinieri in tutta la provincia di Terni. Che, per quanto riguarda la Compagnia amerina guidata dal capitano Raffaele Maurizi, si focalizzano anche sulla zona della stazione ferroviaria di Narni.

E’ qui, dunque, che i militari hanno notato e sottoposto a controllo una nomade. Alla loro vista la donna ha cercato con fare furtivo di nascondersi tra i passanti, ma è stata raggiunta ed identificata. Gli accertamenti subito effettuati dalla componente della gazzella hanno permesso di appurare che la 49enne, oltre ad essere una pluripregiudicata, era colpita da un ordine di esecuzione di carcerazione emesso pochi giorni fa dalla Procura della Repubblica di Roma per i reati di rapina aggravata e lesioni. L’ordinanza in questione fa riferimento ad una violenta rapina messa a segno sulla costiera laziale da tre donne, fra cui la fermata, ai danni di un anziano.

Una volta confermata la sua identità tramite gli accertamenti dattiloscopici effettuati presso la Compagnia Carabinieri di Amelia, la nomade è stata tratta in arresto e trasferita nel carcere femminile di Perugia.

