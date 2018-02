Rete Natura, Regione Umbria studia la strategia pluriennale

Grazie alle attività realizzate nell’ambito del progetto “Sun Life”, entro l’anno la Regione Umbria si doterà di una strategia pluriennale per la salvaguardia delle sue ricchezze naturali che trovano la loro massima espressione all’interno dei 102 siti umbri appartenenti alla Rete Natura.

Parte integrante della strategia sarà il calcolo del valore della biodiversità regionale, sia in termini finanziari che di creazione di nuova occupazione e nuove professionalità. Il gruppo di lavoro attivato per la realizzazione del progetto sta ultimando in questi giorni la definizione della strategia di gestione delle 97 Zone Speciali di Conservazione, istituite in base alla direttiva “Habitat”, e delle 5 Zone di Protezione Speciale, istituite secondo la direttiva “Uccelli”.

I principali obiettivi della strategia sono il miglioramento della connettività ecologica e la promozione delle professioni verdi (Green jobs) collegate alla Rete Natura 2000, come pure la gestione delle specie aliene invasive, che proprio a partire dal 14 febbraio sono sotto osservazione grazie all’entrata in vigore del Regolamento europeo per prevenire e gestire l’introduzione delle specie esotiche considerate dall’Unione Europea particolarmente invasive. Tutti i portatori di interesse della regione verranno invitati a prendere parte alla consultazione pubblica attraverso forum territoriali al fine di condividere la strategia gestionale. Gli incontri, che avranno luogo tra marzo e giugno, saranno organizzati in varie sedi in tutta la regione al fine di favorire la partecipazione del maggior numero di stakeholders.

“Sun Life” – si ricorda – è uno dei 12 progetti italiani finanziati nel 2013 dal Programma europeo LIFE + Natura & Biodiversità, in quanto ritenuto in grado, attraverso le azioni previste, di contribuire all’attuazione delle politiche comunitarie in materia di natura e biodiversità e di favorire lo sviluppo della Rete Natura 2000. Natura 2000 è invece una rete di aree dell’Unione Europea, specificatamente individuate per garantire la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche e rappresenta la principale iniziativa europea diretta alla conservazione ed al mantenimento della biodiversità degli stati membri. La sua realizzazione si è concretizzata a partire dalle Direttive “Habitat” (92/43/CEE) e “Uccelli” (79/409/CEE), che hanno fornito un quadro comune europeo per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche.

