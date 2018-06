Reiterati maltrattamenti in famiglia, 39enne tifernate prima allontanato e poi arrestato

Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di Città di Castello hanno dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di un tifernate di 39 anni, a causa del reiterato e violento comportamento nei confronti della famiglia.

L’uomo era già stato allontanato dalla casa di residenza per i continui episodi di percosse e maltrattamenti nei confronti della compagna ma questo non era bastato a fargli cambiare atteggiamento e, anzi, lo aveva spinto a ripetersi in una lunga serie di violazioni del provvedimento.

La situazione è stata puntualmente riferita e segnalata al Commissariato che, a sua volta, ha riferito all’Autorità Giudiziaria. Quest’ultima ha emesso così un nuovo provvedimento a carico del 39enne, che questa volta, rintracciato dagli agenti, è finito in carcere a Perugia.

Stampa