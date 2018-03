Una reggenza per il Pd regionale, “Non è il momento della resa dei conti”

Il Pd umbro prova a serrare le fila dopo la scoppola del 4 marzo. Compito arduo, quando in molti pensano a salvare quanto c’è da salvare nel proprio orticello, più che ai mercati generali. E poco importa se, avanti di questo passo, resterà solo qualche rapa e qualche cetriolo.

“Non è il momento della resa dei conti” predica Marini. Che al momento è tra i pochi esponenti Pd che ha ancora qualcosa da perdere. Insieme ai sindaci, che domenica si sono visti più per studiare la difesa che per guidare un nuovo assalto. In molti sanno infatti che, se si votasse oggi, difficilmente salverebbero la fascia tricolore dalle mani di leghisti e pentastellati. Hai voglia, poi, a chiamarle orde barbariche.

Non è il momento della resa dei conti, nel Pd, perché non conviene a nessuno. Bocci si lecca le ferite, non più al sicuro nemmeno nella sua Valnerina. Non ha giocato la carta della minaccia di staccare la spina al governo regionale quando Marini e Leonelli gli hanno sbarrato la strada verso il collegio di Perugia. Farlo ora sarebbe una vendetta, incomprensibile per la base.

Le parole pronunciate da Barberini non sono piaciute. A nessuno, o quasi. “Il rimpasto può riguardare anche te” gli avrebbe detto la presidente Marini, secondo quanto riferito da alcuni. Possibile… che abbia usato la parola rimpasto? Dopo la conferenza stampa della governatrice, l’attenzione si è spostata comunque sui possibili nuovi assetti della Giunta regionale e sul modo in cui le cinque “eccellenze” uscite sconfitte dalle sfide uninominali potranno essere recuperate.

Per Giampiero Giulietti si è parlato anche di un possibile futuro da segretario regionale del partito, visto che la via per tornare a Palazzo Bourbon, magari per interposta persona, non è poi così agevole. Le strade di quella che un tempo era la Stalingrado dell’Umbria sono infatti piene di trappole, tra guerriglieri leghisti e fuoco amico. La guida del Pd umbro, anche pro tempore, ad uno sconfitto in un collegio dato per “sicuro”, non verrebbe però compresa. E poi, è considerato troppo vicino alla presidente Marini, colei che ha dato le carte in questa fase, forte del nuovo asse con Roma. Come del resto perde quota l’ipotesi di affidarsi ad una parlamentare eletta, senza troppi sforzi, come la turbo-renziana Anna Ascani.

Più agevole, per non scatenare la guerra interna, la mossa di una reggenza collegiale, composta da personalità non sgradite all’una ed all’altra fazione. Una figura come quella della presidente del Consiglio regionale Donatella Porzi, per intenderci, la più mariniana dei bocciani. Anche Walter Verini potrebbe tornare utile, in quest’ottica.

Certo, la mossa della Direzione nazionale, che rimanda di una ventina di giorni, all’Assemblea, il percorso da seguire per definire i nuovi assetti del partito, coinvolge anche i livelli regionali. In Umbria, comunque, il Congresso doveva essere fatto. La scelta di un Congresso nazionale straordinario potrebbe però modificare modalità e tempi di approdo.

Pd, le tante Caporetto in Umbria

L’analisi dei flussi di voto effettuata dall’Università di Perugia e la ricognizione dei risultati comune per comune elaborata da Mediacom043 appaiono impietose. Anche se il professor Bracalente avverte che l’instabilità del voto e un nuovo astensionismo alle amministrative potrebbe far tornare in gioco il centrosinistra.

Ma all’interno di un arretramento generale, in alcune aree dell’Umbria il Pd appare in uno stato comatoso. L’elaborazione di Mediacom043 mostra un arretramento rispetto alle politiche del 2013 che sfiora il 40% a Umbertide, -39% a Terni (dove i dem lasciano sul campo 8.348 voti), a Gubbio (-35%) e Narni (-33%). Pesante anche il calo a Perugia, dove il Pd perde 7119 voti (-22,7%). Tra le città più grandi, si registra il -29,1% di Todi, il -27,6% di Orvieto, il -25,4% di Spoleto, il -22,6% di Foligno e il -22% di Bastia Umbra. Temperature siberiane.

Il partito risulta in crescita rispetto alle precedenti politiche solo a Sellano, Cascia e Scheggino. E tra i comuni più grandi, la flessione minore si registra ad Assisi (-12,3%). Se addirittura si fa il confronto con le politiche di 10 anni fa, a Terni il partito ha più che dimezzato i consensi percentuali (-59,9%), con arretramenti pesanti anche a Gubbio (-58,7%), Spoleto (-54,3%), Umbertide (-53,8%), Narni (-53,7%), mentre a Perugia il calo è stato del 47,2%.

E non va tanto meglio se si guarda alla coalizione di centrosinistra, o almeno a ciò che ne resta. La coalizione risultata prima in soli 13 comuni: Castiglione del Lago, Città della Pieve, Paciano, Panicale, Piegaro, Cerreto di Spoleto, Montone, Poggiodomo, Scheggino, Umbertide, Allerona, Montegabbione, Parrano. E tra i 49 comuni dove il centrosinistra è arrivato terzo (dietro a centrodestra e pentastellati), compaiono comuni come Assisi, Bastia, Foligno, Gualdo Tadino, Amelia, Spoleto, Terni.

