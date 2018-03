Rami pericolanti in piazza Dalmazia, intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Terni sono intervenuti nel pomeriggio di oggi in piazza Dalmazia per la rimozione di rami pericolanti. L’intervento è stato richiesto da un cittadino, che ha notato come gli alberi presenti all’interno dello spazio verde della piazza potessero causare dei pericoli per l’incolumità dei passanti.

I pompieri hanno quindi provveduto a ripristinare la situazione di sicurezza rimuovendo alcuni rami pericolosi.

Stampa