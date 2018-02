Raddoppio Spoleto-Campello, aprono due nuovi tratti stradali sulla Flaminia

Rete Ferroviaria Italiana, nell’ambito dei lavori del raddoppio ferroviario della linea, ha realizzato due tratti nuovi di strada, in corrispondenza dei cantieri di imbocco della nuova galleria ferroviaria, che miglioreranno in maniera sensibile la viabilità dell’intera zona.

Lunghi circa 400 ciascuno, sostituiscono le deviazioni provvisorie realizzate per consentire i lavori della nuova galleria ferroviaria. Da stamani è aperto al traffico il tratto in prossimità di Spoleto, giovedì 22 febbraio toccherà a quello in prossimità di Campello sul Clitunno.

L’intervento, realizzato da RFI, è propedeutico alla conclusione dei lavori del raddoppio ferroviario, prevista per fine 2019.

Foto repertorio TO

