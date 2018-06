Quintana, ecco le Pagelle di Giostra di Mauro Mazzocchi | Voti e giudizi sui cavalieri in campo

Doveva essere una ‘tranquilla Quintana’ pre elettorale senza grandi novità e colpi di scena. Passerà invece alla storia come la Quintana dal Corteo Storico dei record e della Giostra con gli anelli ridotti.

Il corteo barocco è sfilato per le vie imbandierate della città senza polemiche, il che significa che è andato bene, anzi molto bene. Un corteo con due madrine: l’ormai storica Federica Moro e quella ‘americana’ Eleonora Pieroni. Nessun scandalo: in fin dei conti a Roma convivono due Papi… E poi l’ospite vip, altro folignate doc, Federico Angelucci, dai palcoscenici Rai al Palco della Quintana.

La Quintana tornerà sulla Rai sabato prossimo alle 16.55 con uno speciale di un’ora su Rai 3 mentre la visibilità internazionale sarà a cura dei cinque giornalisti americani che hanno partecipato al Corteo Storico.

Gli anelli più piccoli hanno aumentato i tempi, hanno determinato una selezione più rigida e scongiurato un’ultima tornata troppo affollata. L’operazione di riassettare l’asse sull’abilità a scapito della velocità è perfettamente riuscita.

Sei i cavalieri folignati su dieci ed un debutto a trent’anni per Stefano Antonelli del rione Giotti. La vittoria per Luca Innocenzi. attualmente uno dei cavalieri più vittoriosi d’Europa e che ultimamente nella sua Foligno era rimasto un pò appannato. Il Palio va in mano ad un giovanissimo neo priore, Fabio Serafini del rione Cassero. Elementi che lasciano ben sperare per il futuro.

Ed ora, in esclusiva per Tuttoggi.info vi proponiamo le Pagelle di Giostra realizzate da Mauro Mazzocchi, ex cavaliere ed esperto tecnico, già commentatore della Giostra della Quintana.

LUCA INNOCENZI, rione Cassero = Torna a casa dopo molti anni, e per farsi perdonare non porta in dono un anello di pietre preziose, ma un dono di gran lunga più prezioso per la torre merlata: il Palio. Bentornato Luca. Voto 8 Risorto!

MASSIMO GUBBINI, rione Croce Bianca =Un altro ritorno a casa per la giostra degli amarcord, purtroppo però a mani vuote. Una guerra con il cronometro fin dalla prima tornata, nonostante abbia dato fondo a tutte le sue capacità e qualità tecniche, non riesce ad essere ‘il più bravo tra i bravi’. Voto 7 Costante!

RICCARDO RAPONI, rione Contrastanga = La prima volta che vidi Riccardo era agli esordi con il rione Cassero. Data la giovane età ero convinto che con qualche accorgimento sarebbe potuto diventare un protagonista. L’operazione non è ancora cominciata. Se l’obiettivo era zero penalità ci siamo, ma di questo passo anche le vittorie resteranno tali. Voto 5 Modesto!

MATTIA ZANNORI, rione La Mora = Ho incontrato Mattia poco prima della Giostra consigliandogli di prendere dalla Quintana tutto ciò che viene…forse ha recepito il messaggio. Voto 6 Scolastico!

CRISTIAN CORDARI, rione Badia = Conosco Cristian da molti anni, non personalmente ma agonisticamente. Non nuovo alle scene, e all’errore. Dopo aver troneggiato per tre tornate, sul momento più bello chiede il permesso di assentarsi. Un consiglio affettuoso al priore Raoul: ‘informare i sindacati’. Voto 5 Ripetitivo!

PIERLUIGI CHICCHINI, rione Pugilli = Una Quintana al di sotto delle sue possibilità. Nonostante sia bravo, si convince che una manovra sbagliata come quella di accorciare le redini sotto la curva figuranti ad ogni giro, lo faciliti, mentre compromette solo la fluidità del binomio. La mia è una semplice domanda: ma perchè riparare un orologio che funziona bene? Voto 5,5 Abitudinario!

LORENZO PACI, rione Morlupo = Una splendida prima tornata, anche la seconda, se non fosse per un ‘piccolo’ dettaglio…l’anello! Sicuramente avrà irritato la sorte dichiarando qualche giorno prima di non temere gli anelli più piccoli! La troppa sicurezza non sempre pagara, si può cadere dalla bici anche a cinquant’anni. Voto 6,5 Convinto!

MARCO DIAFALDI, rione Ammanniti = Cavaliere faentino troppo abituato alle regole di casa. Perde di vista che per la Quintana di Foligno con un errore sei fuori e chiude i cancelli del Campo de li Giochi. Voto 4 Confuso!

STEFANO ANTONELLI, rione Giotti = Il voto non è per la sua gara, ma per il fatto che appena terminata la performance ha chiesto pubblicamente scusa al rione. Voto 7 Umile!

DANIELE SCARPONI, rione Spada = Infortunato, non è un bel periodo per Daniele che esce miseramente alla prima tornata, Si era prefissato un obiettivo, quello di raggiungere gli undici palii, ma alla luce delle ultime migliorie della pista che non esaltano le sue capacità, i soli due palii che lo allontanano dal traguardo sembrano un ostacolo insormontabile. Voto 6,5 In difficoltà!

Queste le valutazioni di Mauro Mazzocchi inviate alla nostra redazione.

