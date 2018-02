Quintana, dal primo marzo i laboratori dell’alternanza scuola lavoro

Partiranno il 1 marzo 2018 i laboratori del percorso alternanza scuola lavoro per la valorizzazione digitale del patrimonio culturale intangibile della Giostra della Quintana. L’idea, nata nel 2016 in collaborazione con il Centro Studi Città di Foligno, parte dall’incontro tra la Quintana e il Monumento Digitale ed aspira ad essere riconosciuto quale primo esempio concreto di patrimonio culturale intangibile fruibile in realtà aumentata per la valorizzazione di un centro storico di medie dimensioni.

Il progetto coinvolge l’ITE Scarpellini, il Liceo Classico Federico Frezzi, l’ITT Da Vinci ed il Liceo Scientifico G. Marconi. La struttura si muove su due assi principali: l’organizzazione di visite guidati e workshop tematici presso il Laboratorio Quintana 4D e la produzione di nuovi contenuti digitali volti ad implementare la collezione Quintana 4D.

In relazione al primo punto verranno organizzate a Palazzo Candiotti visite museatrali per le scuole elementari e medie da marzo a giugno e, nello stesso periodo, verranno avviati i laboratori per gli istituti superiori coinvolti per la produzione dei nuovi contenuti. In particolare le attività di alternanza scuola lavoro saranno suddivise in 5 laboratori: il primo di 50 ore da marzo a settembre per la preparazione di Guide Museatrali, il secondo di Content Marketing e ufficio stampa di 60 ore per la comunicazione delle attività e la creazione di un piano di Marketing che coinvolga le aziende del territorio. E ancora il laboratorio di Story Telling Digitale di 50 ore per la creazione di contenuti digitali da attivare in realtà aumentata, quello di Efficientamento energetico di Palazzo Candiotti (30 ore) e, infine, quello relativo alla progettazione in Rendering 3D per la trasformazione di Palazzo Candiotti in centro espositivo permanente. Sarà inoltre possibile prenotare presso la segreteria dell’Ente Giostra le visite tutte le settimane per le scuole elementari e medie.

Stampa