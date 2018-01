Quintana in concerto per acquistare un’ambulanza veterinaria

Non sarà il San Remo alla folignate ma emozioni, musica e grandi personaggi non mancheranno all’Auditorium San Domenico per la prima edizione dello show ‘La Quintana in concerto: musica, colori e voci’ in calendario per venerdì 19 gennaio alle 21.

Una grande festa quintanar-carnevalesca ma con un obiettivo molto serio: raccogliere fondi per l’acquisto di una moderna ambulanza veterinaria da mettere a servizio della manifestazione al fine di garantire al massimo la salute dei cavalli in tutto e per tutto. Un obbligo, tra l’altro, previsto per legge e che sino ad ora è stato sempre rispettato dovendo sostenere alti costi di affitto dello speciale mezzo. Ad organizzare la serata canora è proprio il responsabile della Commissione Tecnica, il magistrato dell’Ente Giostra Lucio Cacace, in veste di direttore artistico.

L’idea è quella di rendere protagonisti le le giovani promesse canore dei dieci rioni, per festeggiare il compleanno della Quintana, nata il 10 febbraio del 163 in pieno periodo ‘carnascialesco’. Non si tratta di un’anteprima del Cantaquintaniere – sottolineano da Palazzo Candiotti – ma di un appuntamento a se stante.

Ed ecco i protagonisti che saliranno sul palco del San Domenico. Valeria Mancini (Ammanniti), Sara Pizzoni (Badia), Mother’s Garage Band (Cassero), Elia Bigi e Alessia Mariani (Contrastanga), Vado a Gonfie Vele e Cross Sisters (Croce Bianca), Giottinconcerto (Giotti), Vittoria Maria Teglia (La Mora), Gloria Narcisi e i Baldi (Morlupo), Flavia Margasini (Pugilli), Antonio Tebaldi Age Group (Spada).

Ospiti d’eccezione saranno le Yeahsssa Choir ed i ragazzi della Compagnia Innuendo Musical. Fiore all’occhiello della serata, il folignate Federico Angelucci, cantante reduce dal grande successo ottenuto a Tale e Quale Show, programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti.

Stampa