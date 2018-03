Quintana, al Badia festa di primavera per i bambini

Il Rione Badia, dopo la vittoria della giostra di settembre, si sta preparando al meglio per il 2018 e il consiglio rionale ha già messo in agenda alcune iniziative. Nei giorni scorsi una delegazione rionale si è recata al centro immuno trasfusionale dell’ospedale San Giovanni Battista per effettuare una donazione di sangue attraverso la sezione folignate dell’Avis. Un modo “speciale” di festeggiare con un gesto di solidarietà.

Mercoledì 21 marzo, invece, grande festa per i più piccoli. Il 21 marzo, infatti, c’è “Benvenuta primavera”, un pomeriggio di festa aperto a tutti i bimbi. Dalle 16.30 alle 19.30 – nei locali della Taverna rionale in via S. Salvatore Piccolo – animazione con SilviAnimazioni e le bolle di sapone giganti. Merenda per tutti e ingresso gratuito.

Dalle feste ai numeri. Tra mercoledì 28 marzo alle 8 (prima convocazione) e giovedì 29 marzo alle 21.30 (seconda convocazione), i soci del Rione Badia sono chiamati all’annuale Assemblea dei soci in cui all’ordine del giorno c’è l’approvazione del Bilancio consuntivo 2017.

