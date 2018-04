Proiezione Don Matteo 11, previste modifiche alla circolazione

Questa sera al Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” si terrà l’evento speciale organizzato per salutare il finale dell’undicesima stagione di Don Matteo con la proiezione pubblica degli ultimi due episodi, un finale di stagione che vedrà nuovamente a Spoleto Terence Hill ed il cast della fiction, presenti in teatro insieme a Matilde e Luca Bernabei, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Lux Vide, ai rappresentanti istituzionali del territorio, della Rai e dell’Arma dei Carabinieri, ai registi e ai tecnici che hanno lavorato in questi mesi ai 26 episodi della serie in onda su Rai1.

L’evento è sold out sia all’interno del Teatro sia all’esterno, in largo Beniamino Gigli dove è presente un mezzo mobile della Rai dotato di maxi schermo. L’accesso sarà consentito – dalle ore 19 per chi ha prenotato il posto per la proiezione esterna e dalle ore 20 per chi ha prenotato all’interno del teatro – esclusivamente ai possessori dei voucher (di colore bianco per entrare al Teatro Nuovo e di coloro rosso per largo Gigli).

Di seguito le modifiche alla circolazione veicolare in occasione della serata Don Matteo. Dalle ore 15,00 alle ore 24,00 istituzione del divieto di sosta con rimozione in via Vaita S Andrea, Largo Cesare Battisti e via Loreto Vittori. Dalle ore 08,00 alle ore 24,00 istituzione del divieto di sosta con rimozione in L.go Gigli

Dalle ore 18,00 verrà attivata la chiusura della ZTL al varco di San Domenico, con contestuale chiusura del transito in via Filitteria fino alle ore 24,00 e comunque fino al termine dell’evento. Dalle ore 18,00 alle ore 24,00, e comunque fino al termine dell’evento, verrà invertito l’attuale senso di marcia in via Vittori, con istituzione del divieto di transito in piazzetta porta San Lorenzo, per i veicoli in transito da via delle Monterozze, e l’obbligo di svolta a sinistra in via Vittori, per i veicoli in uscita da via del Quarto.

Negli orari di chiusura di via Filitteria, i mezzi di soccorso in servizio d’emergenza ed mezzi dei residenti diretti in via Duomo, piazza della Signoria, via del Seminario, via Filitteria, via Settano, potranno percorrere corso Mazzini, con ingresso da piazza della Libertà, in deroga al divieto esistente, per raggiungere le predette aree di circolazione, con assistenza di personale della Polizia Municipale presente in loco.

