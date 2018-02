Principio d’incendio in cucina, donna intossicata dal fumo

Una donna è rimasta leggermente intossicata dal fumo a causa di un principio d’incendio che ha interessato la sua abitazione a Terni. Il rogo è partito dalla cucina, con la padrona di casa che ha prontamente chiamato i soccorsi ma ha respirato del fumo. In poco tempo nell’abitazione, in via San Michele, sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere il principio d’incendio.

Sul posto anche i carabinieri ed il 118, con la donna che è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni comunque non sono gravi.

