I Primi d’Italia favore del comitato Chianelli, donati 3280 euro

Il 21 dicembre scorso, in occasione della serata annuale per la raccolta di fondi organizzata dal Comitato per la vita “Daniele Chianelli”, Aldo Amoni, Presidente di Epta Confcommercio Umbria, ha consegnato i 3.280 euro raccolti durante l’ultima edizione de I Primi d’Italia.

Il Festival Nazionale dei Primi Piatti continua a crescere e a puntare in alto, al contempo pensa a solidarietà e beneficenza con iniziative ad hoc. Nell’edizione appena conclusa sono state tre le iniziative dedicate proprio all’associazione Chianelli. Si è cominciato mercoledì 27 settembre presso l’ex Chiesa dell’Annunziata di Foligno, con una bellissima cena di gala in compagnia del David di Michelangelo. Una serata magica, in un luogo unico, con finalità benefiche: tre ingredienti speciali che hanno dato il via nel miglior modo possibile ai Primi d’Italia.

Sempre alla Fondazione Chianelli sono state dedicate altre due iniziative, venerdì 29 settembre: la presentazione, e successiva vendita, del libro Con un poco di zucchero la pillola va giù, di Franco e Luciana Chianelli, e il coinvolgente e spettacolare musical Jekyll & Hyde a cura della Compagnia Teatrale OLBC, tenutosi presso l’Auditorium di San Domenico.

Ai Primi d'Italia gusto, allegria e solidarietà si sono fusi per regalare a tutti un'esperienza imperdibile, e così sarà anche per l'imperdibile XX edizione del 2018. Appuntamento a Foligno dal 27 al 30 settembre 2018!

