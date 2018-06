Previsioni per il week end, in arrivo acquazzoni

Umbria

Cieli irregolarmente nuvolosi sabato ma senza fenomeni di rilievo mentre domenica sono attese piogge e acquazzoni a partire dal pomeriggio specie sui settori meridionali della regione.

Nazionale

Tempo generalmente stabile sulle regioni settentrionali sia nelle ore diurne che in quelle serali ma con cieli irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. Attenzione al pomeriggio solo ad isolati acquazzoni possibili sull’arco alpino. Possibili precipitazioni al Centro soprattutto sul Lazio tra il mattino e il pomeriggio mentre sulle altre regioni il tempo rimarrà asciutto per tutta la giornata con ampi spazi di sereno alternati a nuvolosità a tratti anche compatta. Acquazzoni e temporali anche intensi al Sud Italia ed in particolare sui settori Peninsulari, con i fenomeni che tenderanno ad esaurirsi solo in serata. Tempo stabile sulle Isole Maggiori con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

Temperature stazionarie o in leggero calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Www.centrometeoitaliano.it

Stampa