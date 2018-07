Previsioni per il 4 luglio, cieli sereni

Umbria

Giornata di bel tempo con cieli sereni sia al mattino che durante le ore pomeridiane, innocue nubi in transito in Appennino senza precipitazioni associate.

Nazionale

Nubi irregolari in transito al mattino al Nord e deboli piogge associate sulla Liguria, Lombardia e Triveneto, asciutto altrove. Acquazzoni o temporali diffusi al pomeriggio eccetto lungo le coste, piogge anche in serata sul Piemonte e Lombardia. Condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi sul versante Tirrenico al mattino, sereni altrove. Sole prevalente anche al pomeriggio e in serata. Tempo stabile e in gran parte soleggiato sulle regioni meridionali con qualche nube in transito sulla Sardegna e lungo le coste durante le ore mattutine.Temperature in lieve aumento.

www.centrometeoitaliano.it

