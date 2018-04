Previsioni per il 4 aprile, tempo instabile in Umbria

Umbria

Giornata all’insegna del tempo instabile con deboli piogge al mattino sempre più intense nel corso del pomeriggio su tutto il territorio; fenomeni anche in serata.

Italia

Giornata all’insegna del tempo instabile con piogge o rovesci per tutto l’arco della giornata e su tutte le regioni settentrionali, specie in Lombardia e Liguria. Neve su tutto l’arco alpino con quote fino 1500-1800 metri. Tempo instabile sulle regioni centrali con piogge al mattino tra Toscana e Lazio, in estensione durante la seconda parte della giornata a tutte le regioni.

Condizioni meteo in prevalenza stabili al Sud tranne in Sardegna con piogge e rovesci anche intensi specie in mattinata. Deboli piogge in arrivo anche in Campania durante la serata e nottata.

Temperature stazionarie o in aumento nei valori massimi.

