Previsioni per il 27 giugno, stabile e soleggiato

Umbria

Giornata con tempo generalmente stabile e soleggiato, salvo qualche nube anche compatta al pomeriggio associata ad isolati acquazzoni solo sugli Appennini.

Nazionale

Sole prevalente al mattino al Nord Italia, prima che al pomeriggio aumenti l’instabilità sulle Alpi centro orientali e sugli Appennini con fenomeni in locale sconfinamento sulle Prealpi. Possibili piogge sul Piemonte in serata ma in rapido esaurimento.

Locali precipitazioni al Centro specie sul versante Adriatico tra la mattinata e il pomeriggio mentre altrove i cieli rimarranno sereni o poco nuvolosi. In serata ancora isolate piogge sulle coste di Marche e Abruzzo, asciutto con ampie schiarite sulle altre regioni.

Tempo stabile e soleggiato sulle regioni meridionali al mattino mentre al pomeriggio e in serata locali piogge o acquazzoni potranno bagnare i settori Peninsulari. Fenomeni in rapido esaurimento, tempo sempre asciutto e con sole prevalente sulle Isole.

Temperature minime stabili o in rialzo mentre le massime aumenteranno su tutta Italia.

Centrometeoitaliano.it

