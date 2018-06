Previsioni per il 26 giugno, stabile sia al mattino che al pomeriggio

Umbria

Tempo stabile sia la mattino che al pomeriggio su tutta la regione con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Locali piogge pomeridiane solo sui settori appenninici. Ampi spazi di sereno in serata.

Nazionale

Giornata all’insegna della generale stabilità sulle regioni settentrionali, con sole prevalente sia nelle ore diurne che in quelle serali salvo qualche addensamento sparso prima ad Ovest e poi sui rilievi alpini.

Attenzione solo a qualche pioggia pomeridiana sulla Carnia. Possibili precipitazioni al Centro Italia soprattutto sulle coste Adriatiche al mattino, mentre al pomeriggio sono attesi locali acquazzoni solo sulle zone interne tra Lazio e Abruzzo.

Tempo stabile in serata con ampi spazi di sereno. Tempo instabile al Sud, con piogge e acquazzoni ad iniziare dal mattino specie sul versante Adriatico e sulla Sicilia settentrionale. Anche al pomeriggio ancora fenomeni sui settori Peninsulari in esaurimento poi in serata con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature in calo nei valori minimi, massime in aumento al Nord e sul Tirreno.

Centrometeoitaliano.it

Stampa