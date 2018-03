Previsioni meteo, nel week end tempo stabile

Umbria

Condizioni di tempo stabile con sole prevalente nel corso delle ore mattutine di sabato e domenica, nuvolosità in aumento al pomeriggio e anche in serata e deboli fenomeni in Appennino. Quota neve oltre 1000 metri.

Italia

Possibili precipitazioni al Nord specie sui settori occidentali ad iniziare dalla Liguria fin dal mattino, con neve sulle Alpi generalmente oltre i 700-900 metri. Tempo asciutto sulle altre zone con cieli irregolarmente nuvolosi.

Giornata con tempo generalmente stabile sulle regioni centrali, salvo locali nevicate sulle zone interne tra il pomeriggio e la serata fino a 1000-1200 metri. Cieli da sereni a parzialmente nuvolosi sulle altre zone ma senza fenomeni.

Tempo localmente instabile al Sud Italia, con rovesci sparsi al mattino anche intensi sul basso Adriatico, i progressivo esaurimento al pomeriggio. Neve sulle zone interne oltre 600-900 metri. Nuovo peggioramento dalla serata con precipitazioni forti su Sardegna e Sicilia.

Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Www.centrometeoitaliano.it

Stampa