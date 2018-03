Previsioni meteo per il week end, tempo instabile

Umbria

Fenomeni sparsi nella giornata di sabato con tempo instabile sia nelle ore diurne che in quelle serali. Condizioni di generale instabilità anche domenica con fenomeni localmente intensi e neve fino a 1100-1300 metri.

Italia

Giornata all’insegna delle piogge e dei rovesci al Nord Italia, con fenomeni diffusi su tutti i settori sia nelle ore diurne che in quelle serali. Neve su Alpi e Appennino con il limite delle nevicate in calo da 1100-1200 metri fino localmente anche a 500-600 metri. Precipitazioni sparse al Centro con piogge e rovesci fin dal mattino sia sul Tirreno che sull’Adriatico. La neve cadrà sugli Appennini a quote man mano sempre più basse fino anche a 1000-1100 metri in nottata, quando i fenomeni tenderanno ad attenuarsi salvo che sulla Toscana. Tempo instabile sulle regioni meridionali con rovesci sparsi localmente anche a carattere di temporale sia sulle zone Peninsulari sia su quelle Insulari alternati però anche a isolate schiarite. Fenomeni in attenuazione solo nella notte.

Temperature in generale diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

