Previsioni meteo per il week end di Pasqua, tempo instabile

Umbria

Condizioni di tempo instabile attese per la giornata di sabato con piogge diffuse su tutto il territorio per l’intera giornata. Instabilità sparsa attesa anche nella giornata di domenica con precipitazioni anche temporalesche nelle ore diurne; fenomeni in esaurimento in serata. Quota neve oltre 1300 metri.

Previsioni generali

Maltempo al Nord con rovesci e locali temporali specie nelle ore diurne sia sulle coste che sulle zone interne accompagnate dalla neve fino a 1000-1400 metri sulle Alpi. Fenomeni in attenuazione e poi in progressivo esaurimento ad iniziare dalla serata.

Tempo instabile sulle regioni centrali con piogge e rovesci sparsi insieme alla neve sugli Appennini fino a 1100-1200 metri. Precipitazioni in esaurimento solo in serata sull’Adriatico, ancora fenomeni anche intensi invece sul Tirreno.

Condizioni in progressivo peggioramento al Sud Italia, con piogge e locali temporali sulla Sardegna e dal pomeriggio anche sulle regioni tirreniche peninsulari. Più asciutto sulle altre zone ma con molte nubi sparse fin dal mattino.

Temperature stazionarie o in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

