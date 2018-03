Previsioni meteo del 6 marzo, tempo piovoso

Umbria

Piogge intense al mattino su tutta la regione, neve sui settori appenninici oltre 1200 metri; fenomeni più deboli al pomeriggio e anche in serata.

Italia

Cieli generalmente nuvolosi sulle regioni settentrionali con tempo stabile ad eccezione di qualche pioviggine al mattino sui settori centro orientali e locali nevicate sia sulle Alpi che sugli Appennini fino a 600-1000 metri. Tempo instabile al Centro per tutto l’arco della giornata con piogge e rovesci sparsi ma anche neve in Appennino fino a 1200-1400 metri. Fenomeni anche a carattere di temporale attesi in particolare sul versante Tirrenico nelle ore diurne.

Rovesci e temporali anche intensi al Sud Italia sia sui settori Peninsulari sia su quelli Insulari con le precipitazioni che man mano tenderanno ad attenuarsi solamente in serata salvo che sulla Sardegna e sulla Campania.

Temperature minime generalmente stazionarie, massime in lieve aumento su tutta Italia.

www.centrometeoitaliano.it

Stampa