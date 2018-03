Previsioni per il 30 marzo, nuvoloso al mattino e rovesci nel pomeriggio

Umbria

Cieli generalmente nuvolosi al mattino, rovesci sparsi al pomeriggio sui settori meridionali; precipitazioni attese su tutto il territorio nel corso della serata.

Italia

Condizioni di tempo instabile o a tratti perturbato un po’ su tutte le regioni settentrionali con piogge e locali temporali più probabili sui settori pedemontani alpini centro-orientali. Sulla Romagna tempo più stabile. Neve sulle Alpi oltre i 1400 metri di quota.

Giornata nuvolosa specie sui settori tirrenici con deboli piogge in mattinata in Toscana e al pomeriggio anche sul Lazio. Peggiora il tempo poi in serata e in nottata con piogge diffuse su tutte le regioni anche intense su Toscana e Umbria.

Giornata all’ insegna ancora del tempo stabile al Sud Italia. Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino su tutte le regioni tranne sulla Sicilia dove troveremo ampie schiarite. Peggiora il tempo in Sardegna dal pomeriggio con piogge e locali acquazzoni.

Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Www.centrometeoitaliano.it

