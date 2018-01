Previsioni per il 26 gennaio, deboli piogge sui settori occidentali

Umbria

Deboli piogge al mattino e al pomeriggio sui settori occidentali, nuvoloso ma con tempo asciutto altrove; fenomeni anche nel corso della serata sulle aree occidentali, mentre sui restanti settori il tempo si manterrà stabile.

Italia

Cieli da nuvolosi a molto nuvolosi con piogge sparse specialmente sulle regioni occidentali, possibili rovesci o temporali sulla Liguria. Tempo asciutto sull’ Emilia Romagna e basso Veneto. Neve sulle Alpi oltre 800-1200 metri. Nuvolosità diffusa su tutte le regioni e per tutto l’ arco della giornata con deboli piogge associate tra Toscana e Lazio, più stabile altrove.

Condizioni meteo per lo più stabili con sole prevalente sulle regioni peninsulari, qualche nube in più in transito sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna dove non si esclude la possibilità di deboli piogge dal pomeriggio.

Temperature in lieve aumento nei valori minimi, stabili le massime.

