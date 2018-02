Previsioni per il 21 febbraio, deboli nevicate fino a 400 metri al mattino

Umbria

Deboli nevicate al mattino fino a 400 metri; deboli piogge sparse nel corso del pomeriggio con neve oltre 500-700 metri sugli Appennini. Fenomeni anche in serata.

Italia

Tempo in prevalenza stabile sulle regioni settentrionali ma con molte nubi in transito specie sui settori orientali. Deboli precipitazioni saranno possibili sull’ Emilia Romagna con neve oltre i 200-500 metri di quota.

Tempo instabile specie sulle regioni adriatiche con piogge lungo le coste e neve a quote collinari. Più asciutto in Toscana salvo deboli fenomeni in nottata, nevosi fino a 300-500 metri di quota.

Giornata caratterizzata dal maltempo con piogge diffuse e locali temporali specie su Calabria, Puglia e Basilicata, neve sui rilievi oltre i 700-1200 metri.

Temperature stazionarie o in lieve aumento al centro-nord, in diminuzione al sud.

www.centrometeoitaliano.it

