Previsione weekend, sabato stabile con nuvolosità irregolare

Umbria

Week end caratterizzato da tempo variabile. Stabile nella giornata di sabato con nuvolosità irregolare su tutto il territorio, piogge a partire dalle ore notturne. Fenomeni attesi per l’intera giornata di domenica e anche nella serata sempre su tutto il territorio.

Italia

Condizioni di tempo stabile sulle regioni settentrionali ma con molte nubi man mano sempre più compatte con il passare delle ore. Maggiori schiarite solo sul Triveneto al mattino.

Nuvolosità in progressivo aumento al Centro Italia con addensamenti anche consistenti sia nelle ore diurne che in quelle serali ma senza fenomeni. Possibili precipitazioni solo in nottata specie sul Lazio e sull’Abruzzo.

Cieli irregolarmente nuvolosi al Sud sia sui settori Peninsulari che sulle Isole maggiori con le prime precipitazioni ad iniziare dal pomeriggio sulla Sardegna. Fenomeni in estensione anche alla Penisola in nottata.

Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

