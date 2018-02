Presidio al Miur, a Roma prosegue la ‘lotta’ del “Briccialdi” di Terni

Le sigle sindacali confederate hanno organizzato per domani un presidio sotto alla sede del Ministero dell’Istruzione, dalle 10.00 ale 14.00.

Oltre alla richiesta della emanazione dei provvedimenti attuativi delle legge per la ripartizione delle risorse per il 2018, i sindacati chiederanno anche l’emanazione dei provvedimenti attuativi delle leggi sulla statizzazione degli istituti superiori di studi musicali, ambito che interessa molto da vicino il “Briccialdi” di Terni, che proprio recentemente ha avviato il processo di statalizzazione.

Al Briccialdi, come in molti altri istiuti, permangono le criticità legate alla gestione del personale e soprattutto al versamento delle spettanze, situazione aggravata dalla grave crisi amministrativa cittadina: “Gli stipendi – sottolinea una nota la Cgil – non vengono pagati da mesi, impossibilità di stilare il bilancio preventivo per il 2018, rischio di chiusura o di messa in mobilità del personale.

È evidente che la situazione in molti istituti è ormai al limite del collasso. Nonostante ben due leggi siano intervenute a stanziare risorse e definire le procedure di statizzazione, le lentezze burocratiche del MIUR unite alla imminente tornata elettorale stanno mettendo a repentaglio la stessa sopravvivenza di alcuni ISSM”.

“A Terni – commenta Tommaso Dionisi, della Flc Cgil di Terni – la situazione è ulteriormente aggravata dalla condizione dell’amministrazione comunale, fatto che rende assolutamente non rinviabile un intervento risolutivo per il futuro di questa fondamentale istituzione cittadina”.

