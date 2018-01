Presidenza consiglio regionale, fumata nera

L’Assemblea legislativa dell’Umbria, nella seduta pomeridiana, ha iniziato le procedure per la rielezione, per scadenza dalla carica, del presidente e dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea. L’esito dei tre scrutini relativi all’elezione del presidente è stato il medesimo: 19 votanti, 16 schede bianche, 2 Carla Casciari e 1 Claudio Ricci.

Come previsto dallo Statuto, le prime tre votazioni richiedono il quorum dei 4/5 per la designazione del presidente. L’Aula tornerà dunque a riunirsi domani, a partire dalle ore 10:30, per l’ulteriore votazione, nella quale sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Non sembrano esserci problemi per la rielezione dei vertici uscenti del consiglio regionale, vale a dire la presidente Donatella Porzi ed i vice Marco Vinicio Guasticchi e Valerio Mancini. Da scegliere c’è anche il portavoce del centrodestra, dopo che, come previsto, Claudio Ricci ha lasciato quel ruolo.

