Presidente della Repubblica premia Guardia di Finanza di Assisi “Brillanti risultati per garantire la tutela della legalità”

Il Luogotenente Stefano Ricci, comandante della tenenza della Guardia di Finanza di Assisi, è stato premiato “per i brillanti risultati di servizio ottenuti dal proprio reparto nel periodo giugno 2017-giugno 2018”. Ricci ha partecipato alle celebrazioni della ricorrenza del 244° anno della Fondazione della Guardia di Finanza svoltesi al Quirinale il 21 giugno.

Di fronte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, c’erano rappresentanti della Guardia di Finanza da tutta Italia, ‘capitanati’ dal Comandante Generale, Generale C.A. Giorgio Toschi. Come detto, alle fiamme gialle assisane, nella persona del luogotenente Ricci, è stata consegnata una ricompensa morale “per i brillanti risultati di servizio ottenuti dal proprio reparto nel periodo giugno 2017-giugno 2018, contribuendo a garantire la tutela della legalità nel territorio di competenza”.

Tra l’altro, a maggio la Gdf di Assisi ha scoperto due ‘furbetti del cartellino’ a Valfabbrica, mentre a febbraio del 2018 è stata la volta di 14 lavoratori in nero in ristoranti di Assisi e Todi. Ancora prima, la scoperta di una maxi evasione da un milione di euro ad opera di un ristorante a Bastia Umbra, e la collaborazione in un’operazione della Guardia di Finanza di Perugia che ha portato alla denuncia a piede libero di 20 persone che incassavano l’assegno sociale dell’Inps senza averne diritto o fruivano indebitamente di prestazioni sociali agevolate.

