Presentata l’Estate gualdese 2018, tre mesi pieni di eventi | Programma

L’Estate Gualdese 2018 si è tolta i veli questa mattina (martedì 26 giugno), presentata ufficialmente nella Sala Consiliare del Comune di Gualdo Tadino. Una ricca estate di eventi che si propone di offrire a cittadini e turisti una vasta proposta di iniziative adatte ad ogni età e per tutti i gusti.

“Quest’anno il programma dell’Estate Gualdese – ha sottolineato l’assessore alla Cultura Fabio Pasquarelli – arriva dopo due grandi eventi mondiali quali il Giro d’Italia e i Mondiali di Fionda, per la quale la città ha risposto in modo molto positivo e dove Gualdo Tadino, oltre ad ottenere grandissima visibilità, ha visto la presenza di tantissimi visitatori. Quello che presentiamo oggi è un calendario ricco di eventi molto variegati suddiviso, come lo scorso anno, per differenti tematiche: Arte, musica, teatro e cultura; Sport, montagna e ruralità; Gualdo e il Medioevo; Eventi e sagre Paesane).

Tra le tante iniziative da ricordare lo Street Food, dal 6 all’8 luglio, la Mostra Mercato Capezza dell’11 e 12 luglio, il Concerto di Tony Esposito del 1 agosto, la finale regionale di Miss Italia del 2 agosto, gli spettacoli teatrali tra i quali il 19 agosto “Sonetti d’Amore” di William Shakespeare di Silvato Toti alla Rocca Flea, la Fiera delle Nocchie del 1 settembre e, grande novità di quest’anno, il “Tatoo Party 2018” del 31 agosto, 1-2 settembre, convention di tatuaggi. Altra grande novità dell’Estate 2018 sarà poi l’apertura del Museo del Somaro (Ex Palazzo Cinti in via Calai), il prossimo 23 settembre in concomitanza con il Pranzo del Portaiolo, che andrà ad integrare il già ricco sistema gestito dal Polo Museale.

“Il calendario di eventi dell’Estate Gualdese 2018 – ha dichiarato il sindaco Massimiliano Presciutti – prosegue il filone intrapreso negli scorsi anni dall’Amministrazione Comunale di puntare su iniziative di qualità, nonostante il budget a disposizione sia limitato. Puntiamo ad un pubblico molto variegato con eventi in grado di accontentare i gusti di tutti quanti. Voglio sottolineare la grande collaborazione tra Amministrazione Comunale e associazioni del territorio”.

Programma

Giugno

Venerdì 15 – Gualdo Tadino Fashion Night – In passerella i negozi del centro storico- Corso Italia ore 21,15

Domenica 17 – Festa del Germoglio – Località Cartiere – ore 18, A cura degli Amici del Germoglio

Venerdì 22 – Piazza Garibaldi ore 21 – Concerto country “The Climbers” – Festival Musicale “Via con me” – III edizione- in collaborazione con l’Associazione fiondatori Gualdo Tadino

Ven 22 – Presentazione libro di Gabriella Zannoni “Jekkel” – Teatro Talia ore 21

Sab 23 – Piazza Garibaldi ore 21 – Concerto “Iravenere”, Festival Musicale “Via con me” – III edizione – in collaborazione con l’Associazione fiondatori Gualdo Tadino

Sab 30 – Presentazione libro “Il fiume dei sogni” di Maria Teresa Petrini – Rocca Flea -Sala della Città ore 17,30

Luglio

Ven 6 – Gualdo Tadino Street Food e Music –Comitato Eventi del Centro Storico- Centro Storico ore 17-24

Sab 7 – Gualdo Tadino Street Food e Music -Comitato Eventi del Centro Storico- Centro Storico ore 11,30-24

Dom 8 – Gualdo Tadino Street Food e Music -Comitato Eventi del Centro Storico- Centro Storico ore 11,30-24

Ven 13 – Sab 14 – Centro “Armando Baldassini” – Olimpiadi E.A.S.P. IV edizione

Ven 13 – Serata d’arte varia – “La superstizione,ovvero: Non è vero, ma ci credo!” – A cura dell’associazione

Note di Teatro – Teatro Talia ore 21

Lun 16 – Concerto live “ Memorial Pimpinelli” – Piazza Martiri – ore 21

Ven 20 – Aperi-pesce con Concerto acustico ”Iravenere” – Piazza Garibaldi – ore 20

Ven 20 – Presentazione Libro “Il pallone e la miniera” di Antonio Attino – Sala della Città – Rocca Flea (ore 17,30)

Ven 27 – Musica live –“Cogli la Prima Mela” -Piazza Garibaldi – ore 21 Festival musicale “Via con me” – III edizione

Ven 27-Sab 28 – Concerto “Clip Up Your Summer” – Piazza Mazzini, ore 21

Agosto

Mer 1 – Concerto live di Tony Esposito – Organizzato dalla scuola comunale di musica, in collaborazione con Etralab – Piazza Martiri della Libertà – ore 21,30

Gio 2 – Miss Italia -Finale regionale 2018 –Piazza Mazzini – ore 21,30

Ven 3 – Concerto Banda Musicale Città di Gualdo Tadino – Piazza Mazzini – ore 21,15

Sab 4 – Concerto di Eleonora Bianchini – Piazza Martiri della Libertà – ore 21,15

Mer 8 – “Mill Project Band” – Cover band Lucio Battisti – Piazza Martiri della Libertà – ore 21,15

Gio 9 – Filodrammatica dialettale gualdese – Due atti unici – “La Sdolorata”, “Il Contrattino”- Piazza

Mazzini – ore 21,15

Lun 13 – Spettacolo “I 7 cervelli” – Morano Madonnuccia – ore 21,30

Mar 14 – Concerto “I seiOttavi” – Tributo a Rino Gaetano – Piazza Martiri della Libertà – ore 21

Gio 16 – Concerto “Ma che colpa abbiamo noi” – Correre a Perdifiato – Piazza Martiri – ore 21,15

Sab 18 – Musica live – Piazza Garibaldi – ore 21 – Concerto “The Time Machine” – Festival “Via con me” III edizione

Dom 19 – Parrocchia San Facondino – Via Crucis più lunga d’Europa – Ritrovo a San Facondino ore 7,15

Dom 19 – Spettacolo Teatrale – Sonetti d’ amore di William Shakespeare di Silvano Toti – Globe

Theatre di Roma, Direzione artistica di Gigi Proietti – Rocca Flea – ore 21,15

Mer 22 – Concerto di Musica classica – Festival di San Biagio XII edizione – Teatro Talia – ore 21,15

Gio 23 – Associazione “Arte e dintorni” presenta “Musat con Calvino” – Metti una sera a teatro con

Calvino – Piazza Mazzini ore 21 – Nel corso della serata premiazione Contest Fotografico “Le città (in)visibili”

Sab 25 – Musica live – Piazza Garibaldi – ore 21 – Concerto “I Picari” – Festival “Via con me” III edizione

Sab 25 – Miss Mondo – Piazza Mazzini – ore 21,15

Dom 26 – Festa AVIS – Sezione di Gualdo Tadino – Piazza Martiri della Libertà

Dom 26 – Concerto di Musica Medioevale e Rinascimentale – Festival di San Biagio XII edizione

Taverna di San Benedetto – ore 21,15

Da ven 31 ago a dom 2 sett – L’ Associazione culturale Ink presenta “Tatoo Party 2018”

Settembre

Sab 8 – Compleanno Baita – Piazza Martiri della Libertà – ore 21,00 – Musica live

Dom 23 – Inaugurazione Mostra del somaro – Ex Palazzo Cinti – Via Calai

Arte e Cultura

Da mar 19 giugno a dom 22 luglio – Mostra d’arte dell’Unigualdo – Palazzo Storico di Via R.Calai

Da ven 22 giugno a dom 29 luglio – Mostra di Giovanni De Lorenzi – Centro culturale Casa Cajani

Da ven 29 giugno a dom 29 luglio – Mostra di Roberto Carlocchia – Museo Civico Rocca Flea

Da ven 3 agosto a dom 2 sett – Mostra di Alfio Sacco – Museo Civico Rocca Flea

Da sab 8 sett a dom 30 Sett – Mostra di Andrea Viviani – Museo Civico Rocca Flea

Sport, montagna e ruralità

Il martedi e il giovedi di ogni settimana – Trekking urbano con “Passeggiando per la città” – Ritrovo Piazza

Martiri della Libertà – ore 21

Giugno

Da gio 21 a dom 24 – Campionato Mondiale di Tiro Con la Fionda “Slingshot World Cup 2018” – Palazzetto dello sport di Gualdo Tadino

Dom 24 – Visita grotte “Tane del Monaco” , località Belvedere-Campodonico – Gruppo speleologico città di

Gualdo Tadino

Dom 24 – Gara podistica “La Sfacchinata” – Ritrovo – Centro Comm. Portanova – ore 09,30

Dom 24 – Escursione CAI di Gualdo Tadino – Pian di Pisello e Valleremita

Mar 26 – E.A.S.P. di Gualdo Tadino- Escursione Eremo Santo Marzio

Sab 30 – Bici Insonni – Gruppo Sportivo Avis – Pista Ciclabile ore 20 – Giro della Chiavellara (ore 23,30 Pasta Party)

Luglio

Dom 1 – Escursione CAI di Gualdo Tadino – Monte Conero

Dom 8 – Gara Nazionale di Enduro “Cingolani Rokketta Legend” – Gruppo S.Avis Gualdo Tadino – Partenza ore 8,30 – Pista Ciclabile

Dom 8 – Escursione CAI di Gualdo Tadino – Monte San Vicino

Dom 8 – Corsa in montagna “Tra i monti di Gualdo” – Atletica Taino – Valsorda ore 10,00

Dom 15 – Festa dell’Assunzione di Maria – Avis Gualdo Tadino – S.S. Messa – Chiesa di Santo Marzio, ore 9

Ven 20 – Gara in notturna per giovanissimi – Pista Ciclabile ore 20,00 – Gruppo Sportivo Avis Gualdo Tadino

Dom 22 – Camminata Avisina – Organizzata dall’Avis di Gualdo Tadino

Sab 28 – Escursione notturna M.Serrasanta e M.Penna – Gruppo speleologico di Gualdo Tadino

Dom 29 – Escursione CAI di Gualdo Tadino – Valsorda e Monte Cucco

Agosto

Dom 5 – Escursione CAI di Gualdo Tadino – Cime del Redentore (Monti Sibillini)

Sab 11 – Veglia delle stelle al rifugio M.Penna con la luna nuova – Gruppo speleologico di Gualdo

Tadino

Sab 11- dom 12 Mostra mercato “Capezza” – Mostra del somaro ,del mulo, del cavallo e

relativi accessori” -A cura Associazione culturale Capezza

Mar 14 – Educazione stradale per bambini – Moto club Gualdo Tadino

Mer 15 – Ferragosto con il CAI – Giro dei Monti Gualdesi

Sab 25 – Esibizione della Ginnastica Azzurra Artistica – Piazza Mazzini – A partire dalle ore 18,00

Dom 26 – CAI di Gualdo Tadino – Escursione – Castelli di Salmaregia

Settembre

Sab 1 – Fiera delle Nocchie – Centro storico

Dom 2 – Festa della Montagna – CAI di Gualdo Tadino

Dom 9 – Gara di Enduro interregionale – Moto club Gualdo Tadino

Dom 16 – Visita alla cava del ferro e miniera con ristoro al rifugio M. Penna – Gruppo spelelogico

di Gualdo Tadino

Dom 23 – “Piano ma non troppo” – Moto incontro- Moto club Gualdo Tadino

Dom 30 – Trofeo delle Regioni di Mototurismo -Moto club Gualdo Tadino

Gualdo e il Medioevo

Giugno

Sab 16 – “Campo Libero” – Compagnia Balestrieri Waldum – Località Vaccara – Prova di tiro con la

Balestra (Solo maggiorenni) – ore 15,00 – ore 19,00

Dom 24 – Cena dei 100 giorni – Piazza Martiri della Libertà – ore 20,00

Sab 30 – Convegno Percussionisti Storici –TeatroTalia – Porta San Donato- ore 10,30

Luglio

Sab 7 – “Convivio Epulonis – Rocca Flea – ore 20,30

Agosto

Dom 5 – Somaro Day – Valsorda

Ven 17 – Trofeo “ A. Cardinali” – Piazza Martiri della Libertà

Settembre

Sab 22 – Prove dei Giocolieri – Piazza Martiri della Libertà

Dom 23 – Pranzo del portaiolo

Da ven 28 a dom 30 – “Giochi de le Porte” – Palio di “San Michele Arcangelo”

Dom 2 – Dom 9 – Dom 16 – Mostre di presentazione e addestramento somari

Eventi e sagre paesane

Giugno

Da ven 15 a dom 24 – Festa del Fuoco – Pro Loco Grello

Sab 30 – Pieve in Vino – Pieve di Compresseto – Antonio Ballarano Band

Luglio

Da gio 12 a mer 18 – Estate a Caprara – Pro loco Caprara

Da ven 13 a dom 22 – Cerqueto in festa – Pro Loco Cerqueto – Cerqueto

Sab 21 e dom 22 – “Sulla strada del tartufo scorzone estivo” – Pro loco Gaifana

Da ven 27 a dom 29 – Sagra della “Tagliatella fatta a mano” – Pro Loco Cartiere – Caselle – Casale

Agosto

Gio 02 – Corsa della botte – Pro loco Rigali

Da ven 3 a dom 5 – Sagra della Caramella Tartufata – Pro Loco Rigali

Da ven 3 a dom 5 – Sagra dello Gnocco – Pro Loco Pieve di Compresseto

Da ven 10 a mer 15 – Festa Beata Vergine Maria – Pro Loco Morano Madonnuccia

Lun 13 – Abbuffata agostana -Pieve di Compresseto – Pro loco Pieve

Mar 14 e mer 15 – Festa Assunzione di Maria – Fraz. Nasciano

Da lun 20 a dom 26 – Sagra della Bruschetta – Pro Loco Morano Osteria

Dom 26 – Festa San Facondino – Parrocchia S. Facondino

Da ven 24 a dom 26 – Festa paesana “Corsa della brocca in testa – Pro Loco Biagetto

Mar 28 – Memorial “Riccardo Pizzi” – Pro loco Pieve di Compresseto

