A porte aperte, visita ai palazzi storici della città di Foligno

Nell’ambito dell’iniziativa “A porte aperte: visita ai palazzi storici della città”, Coopculture propone la visita venerdì 30 marzo, di Palazzo Barbetti-Clarici, attualmente sede della caserma dei carabinieri, in via Garibaldi.

Il palazzo custodisce una preziosa cappella affrescata da Gerardo Dottori. Seguirà Palazzo Orfini dove sono presenti al piano nobile preziosi cicli decorativi databili all’ultimo Seicento, dalle tematiche mitologiche a quelle simbologico-cristiane.

Per informazioni 0742/330584. Per prenotazioni: 848.082408. Il ritrovo dei partecipanti per le visite, previste dalle 16,30 alle 18,30, è alla biglietteria di Palazzo Trinci alle 16,15.

Stampa