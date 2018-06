Polizia Stradale Terni partecipa al campus “Anche Io Sono la Protezione Civile”

La Polizia Stradale di Terni prosegue l’importante compito di diffusione dei messaggi di sicurezza stradale anche con la partecipazione al campus “Anche io sono la Protezione Civile” che si svolge a Penna in Teverina dal 23 al 30 giugno 2018.

Dopo le precedenti edizioni svoltesi a Porano, la presenza della Polizia Stradale di Terni è stata fortemente richiesta dal C.I.S.O.M. (Ordine di Malta Corpo Italiano di Soccorso) Terni-Amelia, con il patrocinio del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, enti organizzatori del “Campus” che si è svolto presso la struttura parrocchiale “Madonna della Neve” di Penna in Teverina (TR) nel pomeriggio di ieri domenica 24 giugno.

L’incontro didattico, dedicato a circa 50 ragazzi/e con un’età compresa tra gli 11 e i 17 anni, si è tenuto su temi inerenti alla sicurezza stradale e alla prevenzione degli incidenti, con specifico riferimento agli utenti “deboli” della strada (pedoni e ciclisti) e a coloro che circolano a bordo di ciclomotori e motocicli, proponendo delle attente riflessioni sulle principali cause dei sinistri stradali. È stato inoltre illustrato il funzionamento di alcuni dei principali strumenti tecnici utilizzati nel lavoro di polizia stradale per i controlli mirati alla prevenzione e al contrasto dell’abuso di sostanze alcoliche e droghe per coloro che si mettono alla guida di veicoli.

La Polizia Stradale di Terni da sempre è particolarmente impegnata nella divulgazione di informazioni fondamentali per sensibilizzare e richiamare l’attenzione di tutti, soprattutto dei più giovani, sulle norme di comportamento sicure da tenere sulla strada, evidenziando i possibili rischi a cui si espone chi non li adotta correttamente.

La tutela e il rispetto degli utenti che, con vari mezzi liberamente circolano e popolano le vie di comunicazione, è un dovere/diritto che coinvolge tutti i cittadini; in questa visione l’operato della Polizia Stradale è volto a promuovere la “protezione” su strada in un’ottica di “prossimità” dell’Istituzione, attraverso la condivisione di progetti di legalità e di educazione stradale, soprattutto destinati ai più giovani, futuri “piloti” di veicoli a motore.

Stampa