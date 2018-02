Polisportiva Fenice, a Città di Castello e Foligno ottime prestazioni delle atlete di Artistica e Ritmica

Ginnastica Artistica: a Città di Castello nel Campionato Individuale Silver, bei piazzamenti e tanta esperienza

Si è tenuta a Città di Castello, la 1^ Prova del Campionato Regionale Silver LA 3 di artistica femminile, alla quale la Fenice ha partecipato con oltre 20 ginnaste. Assistite dalle tecniche Francesca Orsolini e Gina Negrut, le ginnaste spoletine si sono ben comportate, per molto di loro è stato l’esordio in gare agonistiche, con l’obiettivo di fare esperienza, per altre invece c’era l’occhio anche verso la classifica.

Nella gara Allieve 3, ottima prova per Maria Bellini, giunta 4^ a soli 0,100 di punto dal podio con punti 39,300, ma autrice del miglior punteggio al corpo libero, nella stessa gara 13°, 14° e 15° posto nell’ordine per Elena Santi, Giulia Capocci e Alessia Morosi. Nelle Allieve 2, positivo 9° posto per Eleonora Paretovic, che precede nell’ordine le compagne di squadra Denise Di Nardo, Emma Costanzi e Caterina Arcangeli. Un 4^ posto fra le junior 1 per Alessia Duranti con punti 39,300. Nella categoria allieve 4, argento per Giulia Bonvini con punti 43,100 mentre Nicoletta Salcuni è giunta 6^ con punti 38,100.

Nella categoria Junior 2, 5^ posizione per Maria Sole Cencini con il punteggio di 42,300, fra le junior 3, invece, Martina Collaretti ha ottenuto il 2° posto con punti 42,800.

Nelle Junior 1, 13° posto per Sara Barchi, 17° per Nicole Di Nardo e 19° per Lucrezia Martini. Nella categoria Allieve 4, 17° , 18° e 19° posto per Caterina Farinelli, Martina Piernera e Ludovica Geri.

Nelle junior 3, 13° posto per Georgiana Rusu.

Come dicevamo esperienza positive da questa trasferta, con ginnaste che sono state impegnate al corpo libero, trave e volteggio, soddisfatta la tecnica Francesca Orsolini.

Ginnastica Ritmica: a Foligno la Serie D e la 2^ Prova del Campionato Gold junior. Serafini, D’Amato e Quondam agli Interregionali.

Il Palapaternesi di Foligno ha invece ospitato in questa domenica ricca di ginnastica, la fase regionale individuale Gold di ritmica e il Campionato di Serie D per le diverse categorie. Nella gara regina, titolo regionale per Lavinia D’Amato fra le junior 3, Ludovica Serafini fra le junior 2, con Camilla Quondam 2^ fra le junior 1, dove il titolo regionale è andato alla compagna di allenamento Sara Jane Lipari, da gennaio in forza alla Fortebraccio Perugia.

Risultati davvero interessanti nel Campionato di Serie D, dove erano numerose le squadre spoletine della Fenice, provenienti dalle varie sedi.

Nella categoria LC Allieve, 2° posto per la formazione spoletina con punti 28,800 preceduta dalla Fortebraccio Perugia.

Nella categoria LB Allieve, le squadre della Fenice sono giunte al 4° e 6° posto, mentre fra le junior/senior, conquistato uno splendido 2° posto con il punteggio di 28,050.

Nella Categoria LA, 8^, 10^, 12^ e 13^ posto per le formazioni della Fenice in gara, squadra composta da molte ginnaste alla prima esperienza di gara nel settore agonistico.

Presenti in gara quasi tutte le tecniche, con in testa Laura Bocchini, Ivelina Taleva, Alessia Leonardi, Marta Frascarelli, Monica Mancini e Natalia Maslova.

Prossimo appuntamento al Palarota domenica, con lo svolgimento della gara Gold Allieve e la 1^ Prova della gara Silver Individuale con la partecipazione di circa 150 ginnaste.

