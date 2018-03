Polfer Terni, bilancio positivo dell’attività di servizio nel mese di marzo

Bilancio positivo dell’attività svolta dalla Polizia Ferroviaria di Terni nella prima metà di marzo, nello svolgimento dei Controlli Straordinari del Territorio disposti e coordinati dal Questore di Terni Dott. Messineo.

Gli uomini della Polfer, all’interno della Stazione e nelle zone limitrofe hanno, infatti, sottoposto a controllo 185 persone, di cui 56 extracomunitari, rintracciando una straniera ricercata per la notifica di provvedimenti del tribunale di Siracusa ed un cittadino tunisino, clandestino e pluripregiudicato, che al termine degli accertamenti è stato espulso dal territorio nazionale con decreto del Prefetto e Ordine del Questore.

Nell’ambito dei medesimi servizi, sono stati inoltre segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanza stupefacente due cittadini italiani ed un romeno. Nelle maglie dei controlli è infine incappato anche un giovane rifugiato nigeriano, colto a riservare “avances” troppo pressanti ad una studentessa ternana di passaggio in stazione e per questo è stato denunciato per molestie.

A questa attività va sommata quella svolta nella stazione di Narni dove, qualche giorno fa, sono state denunciate due romene per violazione del divieto di ritorno in quel comune ed altre sue sono stare proposte per il foglio di via obbligatorio del Questore.

Nel periodo di riferimento sono state intensificate anche le scorte a bordo treno, soprattutto nelle ore serali, per tutelare la sicurezza dei viaggiatori.

Nel computo delle attività menzionate non va tralasciato il progetto di educazione alla legalità della specialità “Train…to be cool” che viene presentato nelle scuole di Terni e provincia che solo per il mese in corso ha visto protagonisti circa 300 ragazzi frequentanti istituti di istruzione di diverso ordine e grado.

Stampa