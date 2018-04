Pirata della strada sotto effetto di droga e alcol provoca incidente con 4 feriti, preso dai CC

Aveva causato un brutto incidente nei pressi di Narni, località Testaccio, per poi darsi alla fuga senza fermarsi a soccorrere le persone rimaste ferite nell’altro mezzo coinvolto nel sinistro: un’intera famiglia composta da padre, madre e 2 figli.

Sul posto erano subito intervenuti i Carabinieri di Amelia che si erano messi sulle tracce dell’auto in fuga sulla base delle testimonianze raccolte sul luogo dell’incidente. Dopo qualche minuto di ricerche, i militari hanno rintracciato il fuggitivo che è stato identificato in un 40enne residente nel territorio di Narni, risultato positivo ai test tossicologici. Oltre ai Carabinieri, sul posto erano intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. A quanto sembra fortunatamente nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni.

